Президент России Владимир Путин встретится с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером, который приехал в Москву для участия в «Примаковских чтениях». Об этом в четверг, 29 июня, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру»

«Вы знаете, что у них давний диалог, доверительный», — напомнил Песков журналистам.

В конце прошлого года газета Bild писала, что Киссинджер намерен разработать для избранного президента США Дональда Трампа план по нормализации отношений с Россией. Как отмечало издание, 93-летний дипломат, который регулярно встречается с Путиным, считает правильным шагом примирение Вашингтона с Москвой на фоне усиления Китая.

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Ранее Киссинджер называл российского лидера «персонажем из Достоевского». «Он холодный калькулятор российского национального интереса, как он его понимает», — сказал бывший госсекретарь.

В октябре 2013-го, принимая Киссинджера в Москве, Путин заверил, что в России всегда с большим вниманием прислушиваются к его оценкам. Дипломат в свою очередь заметил, что приезжает в Москву уже на протяжении полувека.

Генри Киссинджер — американский государственный деятель, дипломат и эксперт в области международных отношений. Советник по национальной безопасности США в 1969-1975 годах и государственный секретарь страны с 1973 по 1977 год. Был инициатором политики «разрядки» в отношениях США и СССР. В 1973 году удостоен Нобелевской премии мира.

Ежегодный Международный научно-экспертный форум «Примаковские чтения» проходит в Москве 29-30 июня. Ключевой темой мероприятия станут российско-американские отношения.