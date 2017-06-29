Забайкальские хакеры с помощью вируса украли у вкладчиков миллионы рублей

В Забайкалье сотрудники полиции задержали группу интернет-мошенников, похищавшей деньги со счетов граждан с помощью вредоносной программы. Об этом говорится в сообщении МВД, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 29 июня.

В течение полутора лет четверо жителей Читы распространяли вирус для смартфонов. Полученные сведения программы передавали на специально созданные интернет-ресурсы, с которых через онлайн-сервисы самообслуживания клиентов банка крали деньги россиян. Уведомления о списании средств блокировались вредоносной программой. О хищении денег потерпевшие узнавали спустя длительное время при личном обращении в банк.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статьям 159.6 («Мошенничество в сфере компьютерной информации»), 272 («Неправомерный доступ к компьютерной информации»), и 273 УК РФ («Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ»).

Следователи устанавливают потерпевших. Есть основания полагать, что их более тысячи, отметили в МВД. По предварительной информации, суммы похищенных денежных средств исчисляются десятками миллионов рублей.

Четверо фигурантов дела арестованы.