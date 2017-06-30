Названы направления отдыха с самым дешевым жильем

Киев был признан лидером среди туристических направлений ближнего зарубежья с самым дешевым арендным жильем на лето. Об этом говорится в пресс-релизе компании HomeToGo, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В июне-августе текущего года аренда квартиры в украинской столице обойдется компании из четырех человек в среднем в 3,8 тысячи рублей за ночь. Следом идет Минск с показателем примерно в 3,9 тысячи рублей. Замыкает тройку Ереван. Туристы смогут снять жилье в столице Армении за 4,5 тысячи рублей.

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В топ-3 городов с самыми дорогими арендными квартирами в ближнем зарубежье попали Таллин (8,2 тысячи рублей), Рига (5,9 тысячи рублей) и Баку (5,2 тысячи рублей).

Среди европейских направлений дешевле всего оказалось снять помещение на лето в польском Кракове — 5,4 тысячи рублей. Отдых в Будапеште обойдется четырем туристам в 6,4 тысячи рублей, в Стамбуле — в 6,6 тысячи рублей.

Наиболее дорогим в Европе в данном плане городом стал Лондон с показателем в 18,6 тысячи рублей. За ним следуют Амстердам (18,3 тысячи рублей) и Дублин (15,7 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что российским курортом с наиболее бюджетным жильем на июнь — август текущего года признали Кисловодск.