В Екатеринбурге появятся граффити для незрячих

В Екатеринбурге создадут произведения стрит-арта для слабовидящих. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщает канал «ЕТВ».

На стены с помощью светодиодов нанесут азбуку Брайля. Проект будет выполнен в рамках фестиваля «Стенограффия» представителями команды Hungry Boys.

«Такой стрит-арт позволит слабовидящим почувствовать искусство и внесет нечто новое в мир граффити-культуры», — объясняет один из основателей фестиваля Константин Рахманов.

Для художников, участвующих в мероприятии, под граффити выделят шесть стен, в том числе завод Уралмаш, будку у сороковой больницы и крышу «Салюта».

«Стенограффия» откроется в Екатеринбурге 30 июня и продлится до 2 июля. Фестиваль в 2017 году также проходит в других городах России: Ноябрьске, Ханты-Мансийске, Омске, Оренбурге и Санкт-Петербурге.