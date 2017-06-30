Траты российских туристов в Китае увеличились в семь раз

Расходы российских туристов в Китае за первые шесть месяцев текущего года выросли в семь раз по сравнению с аналогичным периодом 2016-го. Об этом говорится в пресс-релизе сервиса «Яндекс.Деньги», поступившем в «Ленту.ру» в пятницу, 30 июня.

Средний чек российского туриста в январе-июне составил 12,4 тысячи рублей. Это в 4,8 раза больше по сравнению с первым полугодием 2016-го. Эксперты также выяснили, что число россиян, которые воспользовались картами «Яндекс.Денег» в КНР за шесть месяцев 2017 года, увеличилось на 46 процентов.

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В Китай россияне, как правило, едут без наличных, предпочитая снимать юани в банкоматах на территории этой страны. В КНР отдыхающие из России тратят деньги на проживание в отелях и апартаментах, еду и алкоголь в ресторанах и барах, а покупают большое количество одежды.

По данным Росстата, в 2016 году российские туристы выезжали за границу 31,6 миллиона раз, 1,67 миллиона из которых пришлись на КНР. Рост потока путешественников составил 30 процентов по сравнению с 2015-м. В январе-июне 2017 года Китай принял порядка 400 тысяч российских туристов.

В апреле сообщалось, что путешественники из КНР оказались лидерами по сумме расходов за рубежом в 2016 году. Граждане Китая потратили на заграничные поездки за данный период 261 миллиард долларов.