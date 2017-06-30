Интернет и СМИ
 

Хакеры похитили данные потребителей марихуаны

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Хакеры украли информацию о клиентах американского стартапа по доставке медицинской марихуаны Eaze и потребовали выкуп в размере 70 миллионов долларов. Об этом сообщает TechCrunch.

В компании полагают, что злоумышленники смогли получить доступ к конфиденциальным данным, атаковав сайт врача Дона Дэвидсона, который занимается дистанционным консультированием клиентов стартапа. Хакеры взломали аккаунт бывшего сотрудника Дэвидсона.

Администраторы сайта подтвердили факт взлома и уточнили, что на данный момент несанкционированный доступ заблокирован.

Издание отмечает, что в руки к хакерам попали имена, номера телефонов и медицинские карты пациентов.

Представители стартапа уже сообщили о случившемся в правоохранительные органы и начали собственное расследование.

По данным источника, злоумышленники связались с руководством Eaze и потребовали выкуп в обмен на похищенные данные.

В 2016 году хакеры атаковали системы пресвитерианского медицинского центра в Голливуде. За возврат контроля над сетью злоумышленники требовали выкуп в размере 3,6 миллиона долларов.

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