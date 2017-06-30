«Газпром» обжалует в суде Швеции решение арбитража по спору с «Нафтогазом»

«Газпром» намерен обжаловать в апелляционном суде Швеции промежуточное решение арбитража Стокгольма по спору с «Нафтогазом». Об этом заявил председатель правления российского холдинга Алексей Миллер на пресс-конференции по итогам годового собрания акционеров «Газпрома», передает РИА Новости.

По словам Миллера, «аргументация арбитров по многим вопросам промежуточного решения представляется недостаточной».

«Было промежуточное решение Стокгольмского арбитража, это не окончательное, а промежуточное решение. По предварительной экономической оценке, в соответствии с предварительным решением Стокгольмского арбитража, взыскание с НАК "Нафтогаз Украины" в пользу "Газпрома" превышает сумму 1,7 миллиарда долларов», — сказал он.

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Кроме того, Миллер сообщил, что «Газпром» намерен обратиться к правительству Украины для защиты своих инвестиций в рамках межгосударственного соглашения. Сделать это российский холдинг решил на основании соглашения от 1998 года между РФ и Украиной о поощрении и взаимной защите инвестиций. «Если эти нарушения не будут устранены, то, основываясь на положениях соглашения 1998 года, "Газпром" обратится в международный арбитраж, так как это предусмотрено действующим соглашением», — отметил Миллер.

31 мая в «Нафтогазе» заявили, что Стокгольмский арбитраж отменил требование take or pay по контракту о поставке газа Киеву. Замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль уточнила, что решением суда также полностью отменен запрет на реэкспорт топлива и пересмотрена формула цены на газ с 2014 года (она будет привязана к котировкам на европейских газовых хабах). В «Газпроме» подтвердили получение решения, назвав его промежуточным. Документы, как заявили в российской компании, не содержат конкретных цифр или сумм и посвящены юридическим вопросам.

Судебная тяжба между «Газпромом» и «Нафтогазом» длится с 2014 года. Тогда российская компания обратилась в Стокгольмский арбитраж, чтобы добиться выплаты украинским предприятием штрафов за недобор топлива по условию take or pay, задолженности за поставки в мае-июне 2014-го и пени (общая сумма требований по состоянию на апрель 2017-го — свыше 37 миллиардов долларов). В том же году «Нафтогаз» подал встречный иск, потребовав изменить цены на топливо, в том числе и те, которые были установлены до возможного принятия судом соответствующего решения. Также украинская компания настаивает на возмещении всех переплат, отмене реэкспорта и выплате «Газпромом» компенсации за снижение объемов транзита и низкую транзитную ставку. Общая сумма исковых требований «Нафтогаза» — 26,6 миллиарда долларов.