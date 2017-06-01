Медведев из «Газпрома» вспомнил о футболе после решения Стокгольмского арбитража

Заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев прокомментировал промежуточное решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом», согласно которому по контракту о поставке топлива на Украину отменяется требование «бери или плати» (take or pay). Об этом он высказался на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2017), сообщает «Интерфакс».

«А вот Киев радуется победе? Какая победа? Если в футболе гол не забили, но два раза коснулись мяча — это что? Тоже победа? В футболе победу приносят забитые голы, а не краткосрочное владение мячом», — пояснил топ-менеджер, с 2008-го по 2014-й возглавлявший Континентальную хоккейную лигу.

Медведев отметил, что пока не видел решение арбитража. «700 страниц не успел прочитать. А предварительно я ничего не скажу», — добавил он.

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Глава «Газпрома» Алексей Миллер в свою очередь напомнил, что окончательное решение будет вынесено не раньше конца июня.

31 мая в «Нафтогазе» заявили, что Стокгольмский арбитраж отменил требование take or pay по контракту о поставке газа Киеву. Замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль уточнила, что решением суда также полностью отменен запрет на реэкспорт топлива и пересмотрена формула цены на газ с 2014 года (она будет привязана к котировкам на европейских газовых хабах). В «Газпроме» подтвердили получение решения, назвав его промежуточным. Документы, как заявили в российской компании, не содержат конкретных цифр или сумм и посвящены юридическим вопросам.

Судебная тяжба между «Газпромом» и «Нафтогазом» длится с 2014 года. Тогда российская компания обратилась в Стокгольмский арбитраж, чтобы добиться выплаты украинским предприятием штрафов за недобор топлива по условию take or pay, задолженности за поставки в мае-июне 2014-го и пени (общая сумма требований по состоянию на апрель 2017-го — свыше 37 миллиардов долларов). В том же году «Нафтогаз» подал встречный иск, потребовав изменить цены на топливо, в том числе и те, которые были установлены до возможного принятия судом соответствующего решения. Также украинская компания настаивает на возмещении всех переплат, отмене реэкспорта и выплате «Газпромом» компенсации за снижение объемов транзита и низкую транзитную ставку. Общая сумма исковых требований «Нафтогаза» — 26,6 миллиарда долларов.

«Газпром» и его структуры спонсируют ряд спортивных команд, в том числе футбольные клубы «Зенит» и «Шальке 04».