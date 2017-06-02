Медведев из «Газпрома» после слов о футболе сравнил Киев с упавшим боксером

Зампред правления «Газпрома» Александр Медведев в очередной раз прокомментировал в спортивном ключе промежуточное решение Стокгольмского​ арбитража по спору между российским холдингом и украинским «Нафтогазом». Об этом в пятницу, 2 июня, сообщает РИА Новости.

«Боксер упал на ринг, встает — я выиграл. Решение промежуточное», — заявил топ-менеджер в кулуарах Петербургского экономического форума (ПМЭФ).

Накануне Медведев, с 2008 по 2014 год руководивший Континентальной хоккейной лигой, обращался к футбольной теме, говоря о слушаниях в Стокгольмском​ арбитраже. «А вот Киев радуется победе? Какая победа? Если в футболе гол не забили, но два раза коснулись мяча, то что? Тоже победа? В футболе победу приносят забитые голы, а не краткосрочное владение мячом», — отмечал он.

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31 мая «Нафтогаз» сообщил, что суд отменил требование take or pay («бери или плати»), обязывавшее Киев оплачивать заранее оговоренную часть объема газа, вне зависимости от того, сколько топлива было закуплено на самом деле. По словам замглавы МИД Украины Елены Зеркаль, также был полностью отменен запрет на реэкспорт топлива и пересмотрена формула цены на газ с 2014 года (ее привяжут к котировкам на европейских газовых хабах). Представители «Газпрома» подтвердили получение решения, но назвали его промежуточным.

Стокгольмский арбитраж занимается рассмотрением взаимных исков «Газпрома» и «Нафтогаза» с июня 2014 года. Предметом спора являются заключенные в 2009 году контракты на поставку газа из России на Украину и на транзит газа через Украину (соглашение, действующее до 2019 года, со стороны Киева подписывала Юлия Тимошенко, на тот момент занимавшая пост премьер-министра).