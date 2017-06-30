«Инвитро» приостановила прием анализов из-за хакеров

Сеть медицинских лабораторий «Инвитро» приостановила прием биоматериала в офисах в России, Казахстане и Белоруссии. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

В «Инвитро» заявили, что идет процесс восстановления инфраструктуры после кибератаки, которая произошла во вторник, 27 июня. «Мы делаем все для возобновления работы. Все обращения пациентов будут тщательно проработаны в индивидуальном порядке», — заверили в компании.

28 июня в сети лабораторий сообщили, что персональные данные клиентов не пострадали из-за атаки. Однако она, в частности, привела к увеличению времени выдачи результатов анализов.

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27 июня вирус-шифровальщик атаковал компьютерные системы на Украине, в России, Италии, Израиле, Сербии, США и других странах. В России, среди прочих, атаке подверглись компании «Роснефть» и «Башнефть».

Вирус блокировал компьютеры и требовал выкуп в размере 300 долларов в биткоинах за восстановление доступа.