Дочь Синди Кроуфорд опубликовала смелое селфи

Дочь супермодели 1990-х Синди Кроуфорд Кайя Гербер опубликовала в своем Instagram-аккаунте смелое селфи. Снимок появился в микроблоге 15-летнего подростка 30 июня.

«Униформа», — подписала Кайя кадр, в котором на ней надет белый махровый халат, сильно спущенный с плеч и открывающий область декольте.

uniform A post shared by Kaia (@kaiagerber) on Jun 29, 2017 at 7:30am PDT

Фотография собрала более 135 тысяч лайков на момент написания новости. Однако публикация показалась уместной не всем подписчикам юной модели. Многие сочли, что Гербер слишком молода для игривых снимков.

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«Тебе 15. Остановись», — написал комментатор с ником @lost_imagines.

«Находка для педофила», — согласился юзер @monika.wu.

«Ее родителям, возможно, все равно. Недостаток хорошего воспитания выливается в самовосхваление. Она не выглядит как 15-летняя девочка. Она выглядит как женщина, дразнит, как женщина, и, возможно, ведет себя соответственно. Все для внешнего имиджа, пустая раковина», — отметил пользователь @flow_live_love.

51-летняя Синди Кроуфорд замужем за ресторатором Рэнди Гербером. Их дочь Кайя подрабатывает моделью (например, стала лицом марки Chrome Heart). Кроме дочери, у пары есть 17-летний сын Пресли Уолкер.

