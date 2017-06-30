В Румынии в пропасть упал грузовик с военнослужащими

В Румынии упал в пропасть грузовик, в котором находились 13 военнослужащих. Об этом сообщает Agerpress.

В результате аварии погибли три человека, остальные получили травмы различной степени тяжести. Как заявил министр обороны страны Адриан Цуцуяну, наиболее пострадавших солдат на вертолетах перевезут для лечения в Бухарест.

На месте происшествия работают следователи, которые пытаются выяснить причины ДТП.

19 апреля в Индии упал в пропасть пассажирский автобус, который двигался по горному серпантину неподалеку от города Нерва. В результате аварии погибли 44 из 46 пассажиров.

Днем ранее аналогичное ДТП произошло в филиппинском городе Карранглан в центральном регионе страны. Жертвами аварии стали 26 человек.