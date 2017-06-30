Жена удивила американского моряка тайной беременностью

Американка Наташа Догерти (Natasha Dogherty) сделала сюрприз мужу, вернувшемуся домой после шестимесячного плавания. Об этом сообщает Associated Press.

Вся семья собралась в порту Сан-Диего, чтобы встретить офицера военно-морского флота США Криса Догерти. Моряк сошел с авианосца «Карл Винсон» и обнял троих детей, которых не видел с начала января. Затем он направился к жене, держащей перед собой самодельный плакат с надписью «Добро пожаловать, отец ребенка». Она опустила картонку и продемонстрировала, что беременна. Удивленный моряк остановился, потрогал ее живот и спросил: «Это настоящий?»

Наташа Догерти узнала о беременности вскоре после того, как муж ушел в плавание, и решила сохранить ее в секрете. «Это было тяжело, но в итоге стоило того», — говорит она. До рождения четвертого ребенка осталось чуть больше месяца.

В 2015 году сообщалось о жительнице американского штата Массачусетс, которая узнала о беременности за час до родов.