Медведев прибыл на похороны Гельмута Коля

Премьер-министр Дмитрий Медведев прибыл в Страсбург на церемонию прощания с бывшим федеральным канцлером ФРГ Гельмутом Колем, который скончался 16 июня. Об этом сообщает РИА Новости.

На самолете главы правительства на похороны по личному приглашению семьи Коль прилетела вдова первого президента России Наина Ельцина. О своем намерении присутствовать на церемонии заявили также глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль, канцлер Германии Ангела Меркель и президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер.

Гельмут Коль, канцлер ФРГ с 1982 по 1998 год, скончался 16 июня на 88-м году жизни в своем доме в Людвигсхафене. Одной из важнейших заслуг Коля считается содействие воссоединению Западной и Восточной Германии.