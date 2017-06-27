Медведев возглавит российскую делегацию на церемонии прощания с Гельмутом Колем

Премьер-министр Дмитрий Медведев примет участие в церемонии прощания с бывшим федеральным канцлером ФРГ Гельмутом Колем, которая пройдет 1 июля в Страсбурге. Об этом сообщается на сайте правительства во вторник, 27 июня.

Материалы по теме Великий объединитель Умер Гельмут Коль, дольше всех сидевший в кресле канцлера со времен Бисмарка

Гельмут Коль скончался на 88-м году жизни в своем доме в Людвигсхафене-ам-Райне 16 июня. Коль занимал пост председателя немецкого правительства с 1982 по 1998 год. Одним из главных его достижений в этой должности стало объединение Германии.

Президент России Владимир Путин, комментируя кончину Коля, рассказал, что немецкий политик оказал на него большое влияние. «Я знаком с ним с начала 1990-х годов (...) мы неоднократно встречались в разных качествах. На меня первая же беседа произвела очень сильное впечатление — очень сильное», — сказал российский лидер.