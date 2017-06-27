Врачи отговорили Горбачева от поездки на прощание с Колем

Бывший президент СССР Михаил Горбачев вынужден отказаться от участия в церемонии прощания с бывшим канцлером Германии Гельмутом Колем по состоянию здоровья. Об этом во вторник, 27 июня, сообщает ТАСС.

«Михаил Сергеевич не сможет принять участие в траурной церемонии, поскольку врачи не рекомендовали ему совершать столь длительную поездку», — сказали агентству в пресс-службе Горбачев-фонда.

Ранее стало известно, что российскую делегацию на этом мероприятии возглавит премьер-министр Дмитрий Медведев.

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Коль скончался 16 июня в возрасте 87 лет в своем доме в Людвигсхафене-на-Рейне. Он занимал пост председателя немецкого правительства с 1982 по 1998 год. Одним из главных его достижений в этой должности стало объединение Германии. Траурная церемония, которая призвана подчеркнуть не только национальный, но и общеевропейский масштаб политика, пройдет 1 июля во французском Страсбурге, где расположен Европарламент.

Президент России Владимир Путин, выражая соболезнования, подчеркнул, что Коль сыграл ключевую роль не только в объединении Германии, но и в прекращении холодной войны. Путин также рассказал, что немецкий политик оказал на него большое влияние.

Михаил Горбачев — последний Генеральный секретарь ЦК КПСС (1985-1991), а также первый и единственный президент СССР (1990-1991). 86-летний политик, выражая соболезнования, назвал правильным и справедливым то, что немцы присвоили Гельмуту Колю неофициальное звание — «канцлер германского единства», передает kp.ru.

