Мигрант убил австрийских пенсионеров из-за ненависти к Партии свободы

В Австрии мигрант из Туниса убил пару пенсионеров, потому что думал, что они состоят в ультраправой Партии свободы, выступающей за ограничение миграции. Об этом сообщает ORF со ссылкой на данные местной полиции.

Инцидент произошел в пятницу, 30 июня, в городе Линц. 54-летний мигрант, который проживал в Австрии с 1989 года, на допросе в полиции признался, что тщательно планировал преступление. Он много лет доставлял продукты из магазина своей супруги пожилым австрийцам.

В пятницу он как обычно вошел в дом к своим клиентам и задушил сначала 85-летнюю женщину, а затем с помощью полена и ножа расправился с ее 87-летним мужем. После этого он поджег тела своих жертв.

Убийца сам сдался полицейским. Он заявил, что много лет чувствует к себе несправедливое отношение со стороны австрийского общества. В этом он обвинил местных политиков из ультраправой Австрийской партии свободы. Убийца думал, что его жертвы состоят в этой политической организации.

Преступление в Линце прокомментировал канцлер страны Кристиан Керн, сообщает ТАСС. «Такие преступления уничтожают доверие в прочность нашего общества и требуют жесткого осуждения. Когда людей, как это произошло в Линце, убивают из-за их настоящей или предполагаемой близости к какой-либо партии, всем надо выступить против подобных проявлений», - отметил Керн.

Австрийская партия свободы создана в 1949 году. Выступает за жесткое ограничение миграции. В нижней палате парламента у нее 34 места из 183-х, в верхней – 4 из 62-х.

