При кораблекрушении в Средиземном море без вести пропали около 60 мигрантов

Около 60 мигрантов числятся пропавшими без вести в результате кораблекрушения в Средиземном море. Об этом заявил официальный представитель Международной организации по миграции (МОМ) Флавио ди Джакомо, передает Daily Sabah.

В своем микроблоге он сообщил, что 80 выживших были доставлены в итальянский порт Бриндизи. Всего на судне находились около 140 человек.

По словам Джакомо, лодка, на которой плыли беженцы перевернулась. Судно отплыло от берегов Северной Африки и через несколько часов стало тонуть.

По данным МОМ, с начала этого года при попытке пересечь Средиземное море, чтобы добраться до Европы, погибли 2169 человек.