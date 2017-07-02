Московский пастафарианец нашел на улице клад

Пастафарианец Андрей Филин сообщил, что нашел клад в центре Москвы. Об этом он в воскресенье, 2 июля, написал в своем микроблоге в Twitter.

По словам Филина, недалеко от Центрального дома художника, где ведутся ремонтные работы, он обнаружил рубль императрицы Елизаветы Петровны, отчеканенный в 1742 году.

В комментариях предположили, что находка — не подлинник, а подделка, которая используется для мошенничества.

По информации сайта «Монеты России», рубли императрицы Елизаветы выпускались с 1742 по 1761 год. Некоторые из них имеют уникальную особенность: они перечеканены из монет с портретом императора Иоанна Антоновича. Стоимость елизаветинского рубля в среднем составляет около 3,8 тысячи долларов США.

Андрей Филин получил известность в январе 2016 года. Тогда он сфотографировался на водительские права в вязанной шапке в форме дуршлага. По закону головной убор на фото в документах допустим только если человек не может снять его по религиозным соображениям. Филин заявил, что это его случай, так как он является пастафарианцем.

В ГИБДД сочли эти действия нарушением нормативных требований и пообещали аннулировать документ. Однако позже замначальника ведомства Владимир Кузин заявил, что права действительны, однако Филин обязан всегда возить дуршлаг с собой, так как без этого атрибута фото не будет соответствовать действительности.

Пастафарианство, или культ Летающего макаронного монстра, существует с 2005 года. Его создал американец Бобби Хендерсон в качестве пародии на традиционные религии. Одним из атрибутов правоверного пастафарианца является дуршлаг на голове.