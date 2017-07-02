В Черкассах задержали «вонючий» грузовик

В Черкасской области Украины задержали грузовик с мусором из Львова. Об этом 1 июля сообщается на сайте региональной Нацполиции.

Отмечается, что машину, от которой «чувствовался резкий запах отходов» обнаружили представители общественных организаций в городе Черкассы. Они обратились к сотрудникам правоохранительных органов.

Видео: ch.npu.gov.ua

На место была направлена ​​следственно-оперативная группа.

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Как пояснил водитель, мусор он привез из Львова. В Черкассах он три дня ждал дальнейших указаний от работодателя. Отходы в конечном итоге должны были прибыть в Киев. Документов на груз у него при себе не оказалось. Мужчина отметил, что заказчики обещали ему предоставить их позже.

«В настоящее время автомобиль изъят, по данному факту сотрудники полиции проводят проверку», — говорится в сообщении ведомства.

Инциденты с незаконной выгрузкой львовских отходов в других регионах Украины происходят регулярно. Например, в марте в Покровске (Донецкая область) были задержаны пять фур с мусором из Львова — груз преодолел свыше тысячи километров. Власти города не могут решить проблему с вывозом мусора с тех пор, как на свалке в селе Великие Грибовичи весной 2016 года произошел пожар.