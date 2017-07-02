После столкновения двух грузовиков МКАД засыпало колбасой и сосисками

Видео: mreporter.ru

На Московской кольцевой автодороге произошла авария с участием двух грузовиков, один из которых вез колбасу и сосиски. Видеозапись последствий происшествия в воскресенье, 2 июля, опубликовал сайт «Мобильный репортер».

Авария произошла на 5-м километре МКАД. По словам автора видео, от удара машина, перевозившая продукты, развалилась, и содержимое кузова рассыпалось по дороге, серьезно затруднив движение. «Для уборки колбасных изделий с проезжей части на место прибыли бригады коммунальщиков», — отметил он.

Информации о пострадавших в результате аварии нет.