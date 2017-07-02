В соцсетях представили посвященный Мундиалю клип

Проект #ЖИТЬ вместе с DJ Smash, Полиной Гагариной и Егором Кридом представил в соцсетях клип на песню «Команда 2018», посвященный чемпионату мира по футболу 2018 года.

Онлайн-презентация прошла 2 июля в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Живое выступление артистов состоится в этот же день на арене «Санкт-Петербург» во время закрытия Кубка конфедераций в Северной столице.

«Песня вдохновляет, сплачивает, объединяет, она проходит под девизом "Только вперед!"» — рассказала Гагарина.

«Я чувствовал, что песней мы не только поддерживаем тех людей, которые любят, беспокоятся и переживают за судьбу нашего футбола, но и в принципе всех, кто работает в команде и добивается успеха путем совместного командного труда» — согласился с коллегой DJ Smash.

«Тема спорта и командной игры мне особенно близка потому, что в моем детстве папа всегда брал меня с собой на матчи и учил тому, что успех — это всегда результат командной работы!» — поделился впечатлениями Крид.