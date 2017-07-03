США сняли запрет на провоз гаджетов в самолетах для Etihad Airways

Власти США разрешили провозить в салонах пассажирских лайнеров, следующих в страну из Абу-Даби, ноутбуки и другие крупные электронные устройства. Об этом говорится в пресс-релизе авиакомпании Etihad Airways, поступившем в «Ленту.ру» в понедельник, 3 июля.

Национальный перевозчик Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) является единственным, кто работает на данном направлении. Запрет на гаджеты в ручной клади сняли после введения в строй нового пункта предварительного контроля в терминале номер 3 международного аэропорта Абу-Даби.

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Там направляющиеся в США путешественники могут пройти миграционную и таможенную проверку. Это избавит их от аналогичных процедур по прибытии в Штаты и позволит быстро пересечь границу.

Таким образом Etihad Airways стала первой авиакомпанией, для которой сняли запрет на транспортировку гаджетов в ручной клади во время перелетов в Штаты. В настоящее время Etihad Airways выполняет 45 рейсов в неделю в США. Речь идет о полетах в Нью-Йорк, Вашингтон, Чикаго, Лос-Анджелес и других городах.

В конце июня министр внутренней безопасности США Джон Келли заявил, что правительство ужесточит контроль на рейсах из-за рубежа. Новые меры коснулись 280 аэропортов в 150 странах мира. Затронули они и Россию.

В марте США запретили пассажирам из ряда стран провозить в ручной клади электронные устройства, превышающие по размеру сотовые телефоны. Помимо ОАЭ, ограничение также ввели для туристов из Турции, Египта, Иордании и других государств. Такие меры объяснили ростом террористической угрозы на борту лайнеров.

