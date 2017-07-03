Доказано влияние бактерий на эмоции человека

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе выявили связь между кишечной микрофлорой и психикой человека. По словам специалистов, они получили первое доказательство того, что разница в эмоциональных реакциях обусловлена составом бактерий, обитающих в пищеварительном тракте. Результаты научной работы опубликованы в Psychosomatic Medicine: Journal of Behavioral Medicine. Кратко о статье рассказывает издание ScienceAlert.

Предыдущие исследования демонстрировали взаимосвязь между кишечными микробами и мозгом на модельных животных. Однако свидетельств того, что это характерно и для человека, получено не было.

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Ученые изучили состав (композицию) микрофлоры у 40 здоровых женщин возрастом от 18 до 55 лет. В зависимости от результатов анализа добровольцы были распределены по двум группам. Для одной было характерно обилие бактерий рода Bacteroides, а для другой — Prevotella. На следующем этапе исследования специалисты просканировали мозг участниц с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии, пока женщинам демонстрировали изображения, вызывающие позитивные, негативные и нейтральные эмоции.

Оказалось, что у людей, в кишечнике которых обитали Bacteroides, слой серого вещества в лобных долях коры больших полушарий, островке и гиппокампе был толще, чем во второй группе. Эти зоны мозга отвечают за обработку сложной информации, а также за формирование памяти. Для женщины с Prevotella были характерны прочные нейронные связи между областями, связанными с эмоциями, вниманием и сенсорной обработкой.

Когда участницам с Prevotella показывали изображения, вызывающие негативные эмоции, в их гиппокампе уменьшалась нейронная активность. Эти женщины демонстрировали более высокие уровни тревоги, беспокойства и раздражительности. По словам исследователей, такой результат согласуется с фактом, что гиппокамп помогает контролировать эмоциональные реакции. Поэтому состав микрофлоры может делать человека более подверженным депрессии, стрессам и пограничному расстройству личности.