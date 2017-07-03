Мотоцикл Ducati посвятили гоночной трассе

Итальянский производитель мотоциклов Ducati представил новую модель под названием Thiverval. Об этом сообщает Highsnobiety. Свое название мотоцикл получил в честь небольшой гоночной трассы, которая расположена в окрестностях Парижа. В разработке принимали участие инженеры компании AMD Custom Bike. Мотоцикл построен на базе XDiavel.

Новинку показали на выставке Bikers Classics Lifestyle Village. Технические особенности пока не раскрываются. Мотоцикл выполне в черном цвете и дополнен хромированными деталями.

Ducati — итальянская компания по производству мотоциклов, штаб-квартира находится в районе Борго Панигале города Болонья. Основана в 1926 году.

В январе 2017 года компания представила мотоцикл — Diavel bike. По словам производителей, на создание мотоциклов их вдохновил «гиперкинетический динамизм постапокалиптического и ретрофутуристического мира». Генеральный директор Ducati Motor Holding Клаудио Доменикали (Claudio Domenicali) отметил, что эта модель понравится людям из разных слоев общества.