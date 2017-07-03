Межтопэнергобанк сообщил о проблемах с ликвидностью

Московский Межтопэнергобанк испытывает затруднения при осуществлении расчетов из-за нехватки доступной ликвидности. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

Нестабильное финансовое состояние банка объясняется негативной рыночной ситуацией. «Помимо необходимости досоздания значительных резервов по проблемным ссудам по требованиям надзорного органа, негативными факторами для бизнеса банка явились перенос сроков планового рефинансирования по ряду проектов клиентов и пересмотр и ужесточение МСП Банком графика погашения предоставленных кредитов», — отмечается в заявлении.

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Главной причиной потери ликвидности банк называет распространение негативной информации о его финансовом состоянии. «На этом фоне возросла нагрузка на информационные системы, которые не смогли обработать критический объем запросов, что привело к сбоям и повлияло на скорость и возможность осуществления расчетов. Тем не менее до 2 июля банк продолжал осуществлять расчеты в кассах офисов, системах дистанционного банковского обслуживания и с помощью банкоматов», — пояснили в кредитной организации.

30 июня «Интерфакс» сообщил, что Межтопэнергобанк приостановил работу с физическими и юридическими лицами в целом по банковской сети. «Наличных денег в банке нет. Обслуживание по вкладам и кредитам в настоящий момент приостановлено», — сказал сотрудник банка. Лицензия ЦБ на данный момент не отозвана, но это может произойти, добавил он.

Межтопэнергобанк занимает 107-е место по размерам активов в российской банковской системе. Кредитная организация является участником системы Агентства по страхованию вкладов.