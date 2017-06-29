Росэнергобанк признали банкротом

Арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России признал банкротом Росэнергобанк, сообщает РИА Новости. Суд открыл конкурсное производство в отношении Росэнергобанка сроком на один год. Отчет АСВ как конкурсного управляющего о ходе процедуры банкротства суд назначил на 29 июня.

В конце мая Банк России сообщил, что дыра в капитале Росэнергобанка составила 23,5 миллиарда рублей. Активы банка после обследования временной администрации ЦБ уменьшились до 18,7 миллиарда рублей по сравнению с 46,8 миллиарда рублей согласно отчетности.

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Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Росэнергобанка 10 апреля. По данным регулятора, банк оказался неспособен исполнять свои обязательства перед кредиторами.

Агентство по страхованию вкладов выплатит вкладчикам Росэнергобанка около 34,3 миллиарда рублей. За выплатами страхового возмещения могут обратиться порядка 44 тысяч вкладчиков, включая несколько сотен предпринимателей.

По данным о величине активов на 1 марта, Росэнергобанк занимал 92-е место в российской банковской системе. Они составляли 58,7 миллиарда рублей.