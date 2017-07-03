Крупнейший музыкальный фестиваль в Швеции отменили из-за изнасилований

Организаторы одного из крупнейших шведских музыкальных фестивалей Bravalla отказались от проведения мероприятия в 2018 году после того, как на концертах 2017-го были зафиксированы случаи сексуальных домогательств. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Решение было принято из-за заявления молодой посетительницы о том, что ее изнасиловали на фестивале. Помимо этого, в правоохранительные органы поступило 11 сообщений о сексуальных домогательствах во время мероприятия.

Премьер-министр Швеции Стефан Левен назвал произошедшее отвратительным. Он заявил, что крайне расстроен, что девушки, пришедшие послушать музыку, попали в такие ситуации. Политик потребовал усилить охрану на мероприятии и установить видеонаблюдение за толпой.

Фестиваль Bravalla-2017, который прошел в городе Норрчепинг с 28 июня по 1 июля, посетили 45 тысяч человек. Он был основан в 2013 году, на нем в разное время выступали, в частности, Робби Уильямс, Канье Уэст и группа Rammstein.