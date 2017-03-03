Актриса Джейн Фонда назвала себя жертвой сексуального насилия

Американская актриса Джейн Фонда призналась в интервью артистке Бри Ларсон, что в детстве подвергалась сексуальному насилию. Беседа опубликована в мартовском выпуске журнала The Edit.

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«Меня изнасиловали в детстве, а однажды меня уволили, потому что я отказалась спать со своим начальником», — поделилась 79-летняя Фонда. По словам актрисы, она всегда думала, что это была ее вина, потому что она «сделала что-то не так или сказала что-то не то».

В декабре 2016 года жертвой сексуального насилия назвал себя британский актер и режиссер Тим Рот. Он признался, что в детстве его насиловал собственный дед. Из-за пережитого Рот снял фильм «Зона военных действий», в котором присутствуют сцены изнасилования мужчиной своей 15-летней дочери.

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Джейн Фонда — обладательница «Оскаров» за роли в картинах «Возвращение домой» и «Клют». Всего она была номинирована на кинопремию семь раз. Также актриса получила Эмми за роль в телефильме «Кукольный мастер». За свою карьеру Фонда снялась в 58 лентах и сериалах, среди которых фильмы «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?», «На Золотом пруду», «Хищники», «Босиком по парку» и «Погоня». Она также принимала участие в озвучке мультсериала «Симпсоны» и выступила продюсером сериала «Грейс и Фрэнки», в котором исполнила главную роль.

