Сразу две синагоги во Львове подверглись атаке вандалов

Во Львове неизвестные бросили коктейль Молотова в здание синагоги на улице Братьев Михновских и исписали оскорбительными высказываниями стены синагоги на улице Шолом-Алейхема. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщается на сайте городской администрации.

«На улице Михновских в синагогу бросили коктейль Молотова. Но в окно он не попал — ударился в стену между окнами, из-за чего упал во двор, где и сгорел», — приводятся на официальном портале слова директора Всеукраинского еврейского благотворительного фонда «Хесед-Арье» Адель Диановой.

Она также сообщила, что на стенах второй синагоги неизвестные написали «Долой еврейскую власть», намекая, по ее словам, на погромы, которые происходили во Львове с 30 июня по 2 июля 1941 года, когда погибли семь тысяч евреев.

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В мэрии заявили, что негативно относятся к данным инцидентам. «Мы строго осуждаем акты вандализма, которые произошли во Львове. Виновные должны быть привлечены к ответственности», — цитирует сайт заместителя главы города Андрея Москаленко.

22 июня во Львове неизвестные разрисовали мемориал на площади Синагог неонацистскими символами.

Площадь или пространство Синагог — мемориальный комплекс во Львове, возведенный на месте иудейских молельных помещений, разрушенных в ходе холокоста.

В июне 2016-го в центре Львова накануне 75-й годовщины еврейского погрома облили краской мемориал жертвам холокоста. Памятник располагается на проспекте Чорновола, где во время нацистской оккупации находилось Львовское гетто.