Саудовский король приказал уволить перехвалившего его журналиста

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд приказал газете уволить журналиста, увлекшегося похвалой в адрес монарха. Об этом сообщает The Independent.

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Гнев короля вызвала колонка Рамадана аль-Анзи в местном издании «Аль-Джазира», в которой монарх именовался «халим» и «шахид аль-экаб» — то есть «кротким» и «суровым в наказаниях» соответственно. Оба титула входят в число 99 имен Аллаха: таким образом, колумнист фактически сравнил короля с Богом.

В субботу, 1 июля, издание опубликовало извинение, в тексте которого лексика автора названа «неприемлемой». Колумнист был уволен.

99 имен Аллаха — список имен Бога, взятых из Корана и Сунны.