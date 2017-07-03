Горилла посмотрела вместе с американкой видео о сородичах на смартфоне

В зоопарке Луисвилл (американский штат Кентукки) Линдси Костелло (Lindsey Costello) привлекла внимание гориллы, показав ей видео на своем смартфоне. Девушка опубликовала фотографию с животным на своей странице в соцсети Instagram.

«Вместе с моим новым другом мы наслаждаемся просмотром видеозаписей о детенышах горилл», — написала Костелло в подписи к кадру. Фотография набрала более 500 лайков в соцсети. Всего на страницу девушки подписаны около 2,2 тысячи пользователей.

My new friend and I enjoy watching videos of baby gorillas! 😍😍😍🦍 #mylifeiscomplete #hereallylovedthisyall A post shared by Lindsey Costello (@lindseyncostello) on Jun 29, 2017 at 7:51pm PDT

В июне стало известно, что в сети обратили внимание на гориллу, живущую в зоопарке Лос-Анджелеса, которая напомнила пользователям лектора. Снимок с животным попал на главную страницу Reddit с подписью «Горилла выглядит так, будто решила провести лекцию по философии на свежем воздухе, поскольку выдался хороший день».