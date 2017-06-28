В сети влюбились в ставшую мемом гориллу-лектора

В сети обратили внимание на гориллу, живущую в зоопарке Лос-Анджелеса, которая напомнила пользователям лектора. Об этом сообщает Mashable.

Юзеров привлек кадр, опубликованный зоопарком для анонса музыкального мероприятия «Ревущие ночи». Снимок попал на главную страницу Reddit с подписью «Горилла выглядит так, будто решила провести лекцию по философии на свежем воздухе, поскольку выдался хороший день». Пост заработал более 130 тысяч одобрительных голосов и 1,6 тысячи комментариев.

— Los Angeles Zoo (@LAZoo) 25 июня 2017, 22:15

Многие пользователи Twitter заметили, что животное выглядит так, будто выступает на сцене Ted Talks — организации, которая проводит ежегодные интеллектуальные конференции об «идеях, достойных распространения». Многие юзеры признались, что влюбились в гориллу и ее необычайно умный вид.

На Reddit также вспомнили о существовании более старого мема с гориллой Харамбе. Для американских пользователей он стал символом 2016 года. В мае гориллу застрелили сотрудники зоопарка Цинциннати. Работники зверинца объяснили убийство угрозой для жизни попавшего к животному в вольер четырехлетнего мальчика, которого оно таскало за собой в течение 10 минут. Смерть гориллы показалась американцам несправедливой, и в память животного появились тысячи мемов.