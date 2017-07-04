БТР протаранил подрезавший его микроавтобус в Мурманске

В Мурманске произошло ДТП с участием бронетранспортера. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота, передает ТАСС.

Водитель микроавтобуса, пытаясь обогнать колонну военной техники, занял место в ней и затормозил перед БТР-80. Боевая машина попыталась уйти вправо, однако избежать аварии не удалось. Автомобиль получил незначительные повреждения, никто не пострадал.

Разбирательство началось сразу же, поскольку колонну сопровождали сотрудники Военной автоинспекции. Виновником инцидента, по предварительной оценке, является водитель микроавтобуса.

В ноябре 2015 года авария с участием БТР и легковой машины произошла на дороге между Мурманском и Североморском. Двигавшийся первым бронетранспортер начало заносить, и следовавший за ним БТР, чтобы избежать столкновения, стал уходить в левую сторону. На встречной полосе бронеавтомобиль лоб в лоб протаранил легковушку Ford.