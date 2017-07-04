Ловлю двухметровой рыбы-молота сняли на видео с дрона

Квадрокоптер снял на видео, как датчанин Пер Егой (Per Eghøj), отдыхающий с семьей в американском штате Флорида, поймал в океане двухметровую рыбу-молот. Об этом сообщает Fox 17.

Мужчина занимался рыбной ловлей на пляже в городе Панама-Сити-Бич. По словам его американского знакомого, гигантская рыба клюнула, как только леска с наживкой оказалась в воде. «Мы не собирались ловить именно рыбу-молот, но когда забрасываешь леску, никогда не знаешь, что окажется на крючке», — говорит он.

Посмотреть на необычный улов собралась толпа отдыхающих. Позже пойманную рыбу отпустили в океан.

Рыбы-молот относятся к отряду кархаринообразных акул. Максимальная длина достигает шести метров. Некоторые виды представляют опасность для человека.

3 июля сообщалось, что в американском штате Вашингтон студент поймал колючую акулу голыми руками.