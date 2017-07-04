Австрия разместит 750 военных на границе с Италией

Австрия разместила бронетехнику на границе с Италией и отправит дополнительно около 750 военных для контроля за границей, опасаясь наплыва мигрантов. Об этом заявили в Вене во вторник, 4 июля, передает The Telegraph.

В Минобороны страны отметили, что в случае необходимости на переброску дополнительных сил к перевалу Бреннера потребуется 72 часа.

«Надеюсь, в скором времени будет усилен пограничный контроль», — заявил министр обороны Австрии Петер Доскозил. При этом точные сроки глава ведомства называть не стал.

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Вена принимает это решение из опасений, что мигранты, находящиеся в Италии, могут перейти границу и оказаться на австрийской территории. Тогда возникнет риск повторения ситуация, возникшей в результате мигрантского кризиса 2015 года, отмечает издание.

С начала года до итальянских берегов из Ливии добрались свыше 85 тысяч мигрантов.

В 2015-м в ЕС разразился самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный наплывом беженцев. В Европу прибыли свыше миллиона переселенцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки.

Перевал Бреннера расположен в восточных Альпах между федеральной землей Австрии Тироль и итальянской автономной провинцией Южный Тироль.