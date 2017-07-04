Умерла вдова и соавтор Алексея Германа-старшего

Вдова российского кинорежиссера Алексея Германа-старшего и постоянный соавтор его фильмов Светлана Кармалита скончалась в Санкт-Петербурге на 78-м году жизни. Об этом во вторник, 4 июля, сообщает ТАСС.

«Видимо, сказалась сильная усталость», — рассказал сын Кармалиты, режиссер Алексей Герман-младший.

«Кроме того, 1 июля скончался мамин друг, художник Владимир Светозаров, она занималась похоронами, приняла все очень близко к сердцу», — добавил он.

Кармалита умерла во вторник в Мариинской больнице, куда она была госпитализирована днем ранее, пишет kp.ru.

Совместно с мужем Алексеем Германом Светлана Кармалита написала сценарии к таким фильмам, как «Торпедоносцы», «Мой боевой расчет», «Хрусталев, машину!» и другим.

После смерти супруга в 2013 году она работала над завершением его последней работы «Трудно быть богом».