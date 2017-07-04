«Уралвагонзавод» раскрыл потенциального заказчика новых танков Т-90МС

Большой контракт на поставку новых танков Т-90МС, о подготовке которого в прессе сообщалось еще в начале 2015 года, может быть заключен с Кувейтом. Это следует из опубликованного корпорацией «Уралвагонзавод» официального отчета за 2016 год.

В числе перспективных направлений военно-технического сотрудничества указано «завершение предконтрактной работы с заказчиком "414" на поставку 146 танков Т-90МС/МСК». Согласно Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ), «414» — это Кувейт.

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О подписании крупного контракта на поставку танков Т-90МС в одну из стран Ближнего Востока в феврале 2017 года сообщал глава Минпромторга Денис Мантуров. За два года до этого замглавы «Рособоронэкспорта» Игорь Севастьянов заявлял о том, что в одной из стран Залива идут испытания этих машин, по итогам которых будет приниматься решение о закупке.

В сентябре 2015 года источник в оборонной промышленности сообщил «Ленте.ру», что в числе возможных покупателей нового танка числятся Саудовская Аравия, Катар, Кувейт, ОАЭ и Ирак.

Танк Т-90МС (также употребляется обозначение Т-90СМ) впервые был продемонстрирован публике в 2011 году. Это экспортный вариант модернизированного танка Т-90АМ, разработанного под требования Минобороны России в рамках ОКР «Прорыв-2». От серийного танка Т-90А (Т-90С) его отличает новая башня и пушка, полностью замененный прицельный комплекс, а также более мощный двигатель.