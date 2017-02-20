Силовые структуры
 

Мантуров сообщил о крупном контракте на поставку Т-90МС на Ближний Восток

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Россия подписала крупный контракт на поставку танков Т-90МС в одну из стран Ближнего Востока, в ближайшее время планируется заключить еще один. Об этом, как передает РИА Новости, заявил в ходе выставки IDEX-2017 в Абу-Даби министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

«За эти два года, как предполагалось, были произведены ряд тестовых испытаний в нескольких ближневосточных странах. В декабре был подписан крупный контракт с одной из стран Ближнего Востока. И предполагается в ближайшее время подписать еще один контракт», — сообщил Мантуров.

В 2015 году сообщалось о том, что летом того года танк Т-90МС прошел испытания в одной из стран Ближнего Востока. В сентябре 2015 года источник в оборонной промышленности сообщил «Ленте.ру», что к танку проявляют интерес Саудовская Аравия, Катар, Кувейт, ОАЭ и Ирак.

Главный конструктор машины Андрей Терликов в феврале 2015 года сообщил «Ленте.ру», что вариант танка для ближневосточных стран имеет отличия в части систем охлаждения двигателя и кондиционирования боевого отделения. Также в систему управления огнем был в обязательном порядке введен датчик изгиба ствола.

Танк Т-90МС (также употребляется обозначение Т-90СМ), впервые был продемонстрирован публике в 2011 году. Это экспортный вариант модернизированного танка Т-90АМ, разработанного под требования Минобороны России в рамках ОКР «Прорыв-2». От серийного танка Т-90А (Т-90С) его отличает новая башня, новая пушка, полностью замененный прицельный комплекс, а также более мощный двигатель.

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