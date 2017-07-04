Сбербанк пожаловался на трудности в борьбе с хакерами

Помехой в борьбе с хакерами является недостаточный обмен информацией в сфере кибербезопасности между государствами. Об этом заявил ТАСС зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на международной конференции Интерпола «Инновационное содействие противодействию угрозам безопасности».

«Один из тезисов, который хотелось бы донести до участников нынешнего форума, заключается в том, что между хакерами нет границ, в то время как между нами существуют границы, иногда очень плотные и жесткие. Наверное, в этом суть разницы между действиями хакеров сегодня и особенностями взаимодействия между разными странами», — сказал топ-менеджер.

По его словам, мир меняется значительно быстрее, чем готовность финансовых организаций прогнозировать уровни защиты. «К сожалению, мы продолжаем быть в состоянии догоняющих, а не опережающих», — признал он.

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С представителем российского банка согласился генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток. «Не существует национальной киберугрозы, это носит характер общемировой угрозы», — сказал он. По его словам, Интерпол предлагает соединить национальные, региональные и частные инициативы по киберзащите, создав глобальную архитектуру безопасности.

«Необходимо доверие, партнерство, постоянные контакты и сотрудничество. Нужно выработать общие правила борьбы с киберпреступлениями», — отметил Шток.

В июне по компьютерным сетям в России и на Украине начал активно распространяться вирус Petya. В частности, атаке подверглись Mars, Nivea и Mondelez International (производитель шоколада Alpen Gold), «Запорожьеоблэнерго», «Укртелеком», а также была парализована работа Чернобыльской АЭС. Всего от рук хакеров пострадали более 80 организаций.