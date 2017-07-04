МВД закупит системы виброакустической защиты для борьбы с прослушкой

МВД планирует закупить 500 систем виброакустической защиты от прослушивания для установки в подразделениях ведомства. Соответствующий аукцион размещен сотрудниками ФКУ НПО «Спецтехника и связь» МВД России на официальном портале Госзакупок.

«Система должна обеспечивать защиту выделенных помещений от утечки речевой информации по акустическому и вибрационному каналам; формирование акустического (в воздушной среде) и вибрационного (в твердых телах) помехового сигнала», — говорится в документации к аукциону.

Как следует из его условий, стоимость оборудования составит 76 миллионов рублей; при этом оно должно быть поставлено МВД России до конца октября.

30 марта стало известно, что МВД России объявило аукцион на поставку пяти автомобилей скрытого бронирования под названием AG-412230 на базе Toyota Land Cruiser 200 общей стоимостью 47 миллионов рублей.

Как отмечается на сайте компании-производителя автомобилей «АрморГрупп», в 2013 году внедорожник был отмечен европейским сертификатом VPAM 10 как самая безопасная гражданская машина в мире: она способна защитить находящихся в салоне людей от попаданий большинства бронебойных зарядов, в том числе выпущенных из снайперской винтовки Драгунова (СВД).