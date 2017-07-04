Мотоциклисты расстреляли толпу на юге Франции

Двое неизвестных на мотоциклах в понедельник, 3 июля, открыли стрельбу по прохожим во французской Тулузе, один человек погиб, еще шестеро ранены. Об это сообщает портал franceinfo.

По данным franceinfo, состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое. Устроившие стрельбу с места происшествия скрылись. Указывается также, что как минимум один из стрелявших был одет в «традиционную мусульманскую одежду».

Полиция Тулузы считает, что мотивом нападавших была месть. Версия террористического акта не рассматривается стражами порядка в качестве приоритетной.

2 июля неизвестные в масках открыли стрельбу у мечети в городе Авиньон на юго-востоке Франции. В результате ЧП пострадали восемь человек, включая семилетнюю девочку. Злоумышленникам удалось скрыться. Полиция исключила версию теракта. Предположительно, инцидент произошел после ссоры между молодыми людьми.

29 июня мужчина попытался въехать на автомобиле в толпу перед мечетью в городе Кретей в 11 километрах от французской столицы. Преступник не сумел воплотить свой план в жизнь из-за установленных перед мечетью заграждений. Как сообщала газета Le Parisien со ссылкой на свои источники, он хотел отомстить за террористические акты в клубе Bataclan в 2015 году и на Елисейских полях 19 июня 2017 года.

24 мая президент Франции Эммануэль Макрон решил обратиться в парламент с предложением об очередном, шестом продлении действия режима чрезвычайного положения (ЧП) в стране до 1 ноября. Данный режим действует с 14 ноября 2015 года. За день до этого смертники устроили в Париже ряд взрывов, в том числе у стадиона «Стад де Франс», открыли стрельбу по посетителям нескольких ресторанов и захватили заложников в концертном зале «Батаклан». Жертвами скоординированных нападений стали 130 человек, более 350 пострадали.