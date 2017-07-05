Захарова опровергла информацию о бездействии России в деле Агеева

Посольство России в Киеве активно занимается судьбой задержанного на Украине Виктора Агеева. Об этом заявила журналистам в среду, 5 июля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Обратили внимание на публикации в СМИ о том, что Министерство иностранных дел якобы не занимается судьбой Агеева. Это не соответствует действительности. Российское посольство в Киеве активно занимается судьбой задержанного на Украине российского гражданина Агеева», — заверила она.

Информация о том, что гражданин России Виктор Агеев попал в плен к украинским силовикам в ходе боев под Луганском, появилась 28 июня. Утверждалось, что Агеев — военнослужащий, якобы он был призван в Алтайском крае и после срочной службы остался в российской армии по контракту. В интернете также появились фотографии якобы паспорта и военного билета Агеева.

В то же время в Минобороны России опровергли сообщения о том, что Агеев — военнослужащий РФ. «Агеев никогда не проходил военную службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации», — отметили в министерстве. Согласно учетным данным Минобороны, мужчина проходил срочную службу в ВС России, после которой в мае 2016 года он уволился в установленном порядке в запас.

