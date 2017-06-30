Украинский суд арестовал на 15 суток заблудившихся российских пограничников

Суд в Херсонской области Украины арестовал на 15 суток двух российских пограничников, которые заблудились и случайно пересекли границу. Об этом сообщил спикер украинской Госпогранслужбы Олег Слободян, пишет УНН в пятницу, 30 июня.

«Каланчацкий суд избрал арест сроком на 15 суток», — сказал представитель ведомства.

Слободян добавил, что пограничная служба ФСБ России направила украинской стороне обращение, в котором просила предоставить информацию о мужчинах, передает «Интерфакс». «Российские пограничники направили нам обращение с просьбой предоставить информацию о своих военнослужащих. Формально таким образом они подтвердили, что это их военнослужащие потерялись в Украине», — рассказал он.

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О задержании двух военнослужащих пограничной службы ФСБ России сообщил ранее в пятницу глава Госпогранслужбы Украины Виктор Назаренко. У россиян, которых обнаружили на берегу Перекопского залива в ночь на 30 июня, не было при себе документов. То, что они военные, якобы выяснилось во время опроса. Была также найдена лодка, на которой они причалили.

По словам задержанных, они якобы выполняли роль нарушителей границы во время учений, но сбились с маршрута, потеряли ориентировку и таким образом оказались на материковой части Украины.

27 июня «Русская служба Би-би-си» сообщила, что в Луганской области украинские силовики взяли в плен российского военнослужащего Виктора Агеева, служившего по контракту в военной разведке. В российском Минобороны затем информировали, что Агеев после срочной службы в мае 2016 года уволился в запас. В самопровозглашенной Луганской народной республике пояснили, что захваченный мужчина является гражданином ЛНР и служит в народной милиции.