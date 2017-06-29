Кремль пообещал поучаствовать в судьбе попавшего в плен на Украине россиянина

Москва примет меры, необходимые для защиты попавшего в плен на Украине россиянина Виктора Агеева. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает в четверг, 29 июня, корреспондент «Ленты.ру».

«Могу предположить, что безусловно, как и в отношении всех граждан России, по всей видимости, будут приниматься меры по защите всех законных прав», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков также заверил, что Агеев никогда не служил по контракту в Вооруженных силах России. Ссылаясь на данные Минобороны, он сообщил, что мужчина проходил срочную службу, а в мае 2016-го уволился в запас.

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О том, что Виктор Агеев был захвачен в плен в Луганской области, 27 июня со ссылкой на источники в вооруженных силах Украины сообщила «Русская служба Би-би-си». В материале утверждалось, что мужчина является российским военным, призванным в Алтайском крае и служащим по контракту в военной разведке.

На следующий день в Минобороны России опровергли сообщение о том, что Агеев проходил военную службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации, отметив, что это «вымысел украинских пропагандистов».

Вооруженное противостояние в Донбассе продолжается с апреля 2014 года. Киев постоянно обвиняет Россию в непосредственном участии в конфликте, однако Москва неизменно опровергает эти утверждения, подчеркивая, что подразделений российской армии на юго-востоке Украины нет.

