В Киеве заявили о задержании потерявшихся российских пограничников с лодкой

В Киеве заявили о задержании в Херсонской области двух военнослужащих пограничной службы ФСБ России. Об этом сообщил в Facebook глава Госпогранслужбы Украины Виктор Назаренко.

По его словам, у россиян, которых обнаружили на берегу Перекопского залива в ночь на 30 июня, не было при себе документов. То, что они военные, якобы выяснилось во время опроса.

Была также найдена лодка, на которой они причалили. «По их словам, они якобы, выполняли роль учебных нарушителей границы во время учений, но сбились с маршрута, потеряли ориентировку и таким образом оказались на материковой части Украины», — написал Назаренко.

Он добавил, что в отношении задержанных проводятся «административно-процессуальные действия».

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Как передает «Интерфакс-Украина», позднее в Киеве заявили, что пограничная служба ФСБ направила обращение с просьбой предоставить сведения о двух российских военнослужащих. «Формально таким образом они подтвердили, что это их военнослужащие потерялись на Украине», — сказал агентству пресс-секретарь украинской Госпогранслужбы Олег Слободян.

27 июня «Русская служба Би-би-си» сообщила, что в Луганской области украинские силовики взяли в плен российского военнослужащего Виктора Агеева, служившего по контракту в военной разведке. В российском Минобороны затем информировали, что Агеев никогда не был контрактником — после срочной службы в мае 2016 года он уволился в запас. В самопровозглашенной Луганской народной республике «Интерфаксу» пояснили, что захваченный мужчина является гражданином ЛНР и служит в народной милиции.