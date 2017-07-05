В Москве бесплатно покажут фильмы Шахназарова

В сети кинотеатров «Москино» состоятся бесплатные показы фильмов российского режиссера Карена Шахназарова в его 65-летию. Об этом в среду, 5 июля, сообщается на сайте мэра Москвы.

Всего запланировано 27 сеансов, в программу войдут 14 картин.

«В программу ретроспективы кинокартин Карена Шахназарова мы включили практически все его режиссерские работы, начиная от самой первой полнометражной ленты "Добряки", снятой в 1979 году, которая получила несколько наград, заканчивая фильмами, которые вышли на экраны в 2000-х, например, "Белый тигр"», — рассказали в пресс-службу сети кинотеатров.

«Зрители увидят и другие картины режиссера, снятые с характерной для него яркой образностью, насыщенностью, фантасмагорическими мотивами», — добавили в «Москино».

Первый показ состоится 6 июля в кинотеатре «Космос». Всего в программе участвует шесть площадок.