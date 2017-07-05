Билан взбесился из-за слухов о своей смерти

Российского певца Диму Билана разъярили поддерживаемые блогерами слухи о том, что он уезжает лечиться в Африку или вовсе умер. Он оставил в Instagram гневную запись, в которой признался, что подобные объявления его «за***» (достали).

Слухи о своем недуге он назвал чепухой. «Я никогда таких комментариев не писал, но достали!!! Дай вам Бог всем здоровья, но я не собираюсь обращать внимание на всяких тупых блоггеров, которые создали в ютюбе программу или делают ссылки на то, что я умер!!! Развели полную хрень!!!» — написал артист (орфография и пунктуация сохранены — прим. «Ленты.ру»).

В то же время Билан сделал вывод, что «интересен, очевидно, и очень интересен» публике, раз такие объявления используют для привлечения ее внимания.

По словам исполнителя, он действительно летит в Африку, но не к «айболиту», а за новыми впечатлениями, «гладить зебру и жирафа».

В марте Билан сообщал, что из-за болезни пропустил церемонию вручения музыкальной премии «Звуковая дорожка». От какого недуга он страдает, певец не уточнил. Исполнитель рассказал, что «долго тянул», но пришло время заняться здоровьем. СМИ писали, что Билана положили в больницу.