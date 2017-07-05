Пограничники спасли краснокнижного дельфина из браконьерских сетей в Крыму

В акватории Керченского пролива пограничники спасли из браконьерских сетей краснокнижного черноморского дельфина. Об этом РИА Новости сообщили в крымском погрануправлении ФСБ России.

Дельфина в районе крепости Керчь Павловской бухты заметил экипаж пограничного сторожевого катера. «В результате выборки незаконно установленных сетей в естественную среду обитания выпущены одна особь краснокнижной черноморской афалины, а также несколько представителей осетровых пород», — отметили в управлении.

В феврале экологи заявили о резком увеличении количества дельфинов в Керченском проливе в связи со строительством моста. По мнению специалистов, млекопитающих привлекло увеличение кормовой базы, вызванное активным ростом водорослей и другой растительности на сваях моста. Количество рыбы в этом районе с начала строительства моста выросло в 10 раз.

Черноморская афалина — подвид дельфина, занесенный в Красную книгу России, а также в Красную книгу Международного союза охраны природы. Особей данного вида осталось около семи тысяч и их численность постоянно сокращается. Наибольшую угрозу для них представляют загрязнение акватории, браконьерство и случайное запутывание в сетях.