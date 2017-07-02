Мертвого дельфина с бетонным камнем на голове выбросило на берег в Крыму

На одном из диких пляжей Феодосии на берег выбросило мертвого дельфина, к голове которого был привязан камень из бетона. об этом в воскресенье, 2 июля, сообщает РИА Новости.

Двухметровая афалина была найдена на мелководной части побережья, где обычно дельфины не встречаются. Предположительно, млекопитающее погибло недавно, поскольку признаки разложения отсутствуют.

27 февраля экологи сообщили о резком увеличении количества дельфинов в Керченском проливе в связи со строительством моста. По мнению специалистов, млекопитающих привлекло увеличение кормовой базы, связанное с активным ростом водорослей и другой морской растительности на сваях моста. Количество рыбы в этом районе с начала строительства моста выросло в 10 раз.

1 июня в Шри-Ланке местные жители спасли около 20 черных дельфинов-гринд, которые выбросились на на пляж, расположенный недалеко от порта в городе Тринкомали на северо-востоке острова. По одной из версий, аномальное поведение могло быть связано с тропическим циклоном, бушевавшим в Бенгальском заливе.